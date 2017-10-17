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Şırnak'ta PKK'ya ait 15 antitank roket başlığı ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 antitank roket başlığı ile 6 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.

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Şırnakta PKKya ait 15 antitank roket başlığı ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 antitank roket başlığı ile 6 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine dün saat 15.00'te Cizre ilçesine bağlı Aşağıkonak köyü kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda taşların arasına gizlenmiş halde 15 antitank roket başlığı ile 6 kilogram TNT patlayıcı bulunduğu ifade edilen açıklamada söz konusu mühimmatların yakın bir zamanda şehir merkezinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenecek bir saldırıda kullanılacağının belirlendiği kaydedildi. AA

Etiketler: şırnak, terör operasyonu, PKK, 15 antitank roket başlığı, TNT
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