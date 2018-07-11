  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.85
    EURO 5.667
  • BIST 89384.99
    ALTIN 194.388
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şırnak'ta PKK'nın sözde cephe sorumlusu yakalandı

Şırnak'ta PKK'nın sözde cephe sorumlusu yakalandı

Şırnak'ta yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram olduğu belirlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şırnakta PKKnın sözde cephe sorumlusu yakalandı

Şırnak Beytüşşebap kırsalında, saldırı hazırlığında olduğu İHA ile tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonun ardından bölgede yapılan aramada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ele geçirildi.

Yaralı teröristin örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram olduğu belirlendi.

Bölgede teröristlere ait M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, el yapımı patlayıcı, 2 küçük tüp, 2 sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Mehmet Goyi, iha
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER