Şırnak'ta PKK'nın sözde cephe sorumlusu yakalandı

Şırnak Beytüşşebap kırsalında, saldırı hazırlığında olduğu İHA ile tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonun ardından bölgede yapılan aramada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ele geçirildi.

Yaralı teröristin örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram olduğu belirlendi.

Bölgede teröristlere ait M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, el yapımı patlayıcı, 2 küçük tüp, 2 sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Kaynak: AA