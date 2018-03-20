Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 76 gözaltı

Operasyon, merkez ve tüm ilçeler ile Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yapıldı.

Merkezde 14, Cizre ilçesinde 23, Silopi'de 18, İdil'de 13, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 5 ve Güçlükonak'ta 1 olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 örgütsel doküman, 3 örgütsel resim, 3 şarjör, 37 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan tişört, "Kürdistan" ibareli kimlik, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA