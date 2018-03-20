  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.941
    EURO 4.851
  • BIST 116288.39
    ALTIN 166.347
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 76 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 76 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. 76 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şırnakta PKK/KCK operasyonu: 76 gözaltı

Operasyon, merkez ve tüm ilçeler ile Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yapıldı.

Merkezde 14, Cizre ilçesinde 23, Silopi'de 18, İdil'de 13, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 5 ve Güçlükonak'ta 1 olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 örgütsel doküman, 3 örgütsel resim, 3 şarjör, 37 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan tişört, "Kürdistan" ibareli kimlik, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, şırnak, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER