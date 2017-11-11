  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kanalizasyon çalışması için açılan çukura düşen 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Şırnakta kanalizasyon çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi

Şırnak'ta arkadaşıyla oynarken kanalizasyon çalışması için açılan çukura düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Feyzullah Kabul, Vakıfkent Mahallesi 21. Cadde'de arkadaşıyla oyun oynarken yüklenici firma tarafından kanalizasyon çalışması için açılan çukura düştü.

Arkadaşının durumu ailesine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ve belediye ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla kanalizasyon çukurundaki su tahliye edildi.

Çalışmaların ardından küçük çocuk çukurdan çıkarıldı. Ağır yaralanan Kabul, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Feyzullah Kabul, tedavi altına alındığı Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Etiketler: şırnak
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