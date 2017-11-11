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Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kanalizasyon çalışması için açılan çukura düşen 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11 Kasım 2017 Cumartesi 23:03



