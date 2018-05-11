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Şırnak'ta hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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Şırnakta hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri müdahalelere rağmen şehit oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: tuzak, şırnak, şehit, Bestler Dereler
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