Şırnak'ta 'gençlik ve huzur' festivali düzenlendi

AK Parti İl Başkanlığı tarafında belde meydanında düzenlenen festivale yöresel kıyafetleriyle gelen gençler Türk bayrağı ile halay çekti. Alanda kıl çadırları kuruldu. Festivale parti temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderleri ve vatandaşlar da katıldı.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan, baharın gelişiyle huzur ve güvenin tesisi için festival düzenlediklerini belirtti.

"Daha önceki yıllarda ne yazık ki terör örgütünün uzantısı olan HDP, çocuklarımızı ve gençlerimizi festival adı altında dağa gönderiyordu. Orada evlatlarımızı kaybediyorduk. Geçlerimiz halay çekiyor. Gençlik huzur ve barış için halay çekiyor. Ne mutlu ki bize festivale yoğun bir katılım var. Bizler de ailece katılım sağladık. Bugün dağların eteklerinde festivaller yapılıyor. Gençlerimiz huzur ve kardeşlik için bir arada."

Festivale Şırnak'tan katılan Mehmet Güngör de festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Daha önce bu ortamlarda yapılan festivaller maalesef dağlara çıkış festivali olarak kutlanıyordu. Şu an gördüğünüz festival tam aksine, devletimizin sağlamış olduğu huzur ve güven ortamında yapılıyor." diyen Güngör, bu tür etkinliklerin devamını beklediğini söyledi.

Serdar Tatar da yöresel kıyafetleriyle festivale katılmak için geldiğini aktararak "Umarım bundan sonraki yıllarda kardeşçe festivaller devam eder. Şırnak il genelinin toplandığı bu festivalde güzel bir gün geçiriyoruz. Kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu nice festivaller diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA