  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şırnak'ta "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Şırnak'ta "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Şırnak merkeze bağlı 5 bölgede 15 gün süreyle, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması ilan edildi.

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Şırnakta &quot;Geçici Özel Güvenlik Bölgesi&quot; uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, alınan kararla, PKK'lı teröristlerin arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca merkeze bağlı Cudi Dağı, Üçkiraz, Ballıkaya, Cevizli Derebaşı ve Kösreli köyü kırsal alanlarında 14-28 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. aa

Etiketler: şırnak, geçici özel güvenlik bölgesi
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