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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerin iki farklı noktaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

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Şırnakta el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 3 yaralı

Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak'ta şehit sayısı ikiye yükseldi

Bir askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığı saldırının ardından güvenlik güçlerin bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonda, yine terör örgütü mensuplarının tuzakladığı bir başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İki ayrı noktada yola tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit sayısı ikiye, yaralı sayısı ise 3'e yükselmiş oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, PKK, gabar dağı, el yapımı patlayıcı
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