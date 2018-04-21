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Şırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

4 ilde Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyon, polis tarafından drone ile görüntülendi.

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Şırnakta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Şırnak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Nisan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Drone ile de takip edilen operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı.

 

Şırnak merkezli Cizre, Silopi, Uludere ilçeleri ile Diyarbakır, Osmaniye ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 465 gram esrar ve 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan 9'u emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adli makamlara sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cizre'de düzenlenen bir başka operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, uyuşturucu operasyonu, drone
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