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Şırnak'ta bir terörist yaralı olarak ele geçirildi

Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli operasyonda bir terörist yaralı olarak ele geçirildi.

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Şırnakta bir terörist yaralı olarak ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, bir terörist yaralı olarak ele geçirilirken, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Aramada, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, bir RPG-8 roketatar, 20 el bombası, bin kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 el dürbünü, bir dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, bir el telsizi, bin 140 kilogram gıda maddesi, çok miktarda örgütsel doküman, yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Şırnak Merkez Bestler-Dereler bölgesi, hava destekli operasyon
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