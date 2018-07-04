Şırnak'ta bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Güçlükonak'ta 4 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ilçe ve Güçlükonak ilçeleri Gabar Dağı bölgesi; Kale Tepe, Gemihanasur Tepe, Adaklı ve Üçtepeler kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 03 Temmuz (Dahil) – 17 Temmuz (Dahil) 2018 tarihleri arasında (15) gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.”

Kaynak: İHA