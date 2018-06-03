Şırnak'ta 8 suçtan aranan terörist teslim oldu

Şırnak Silopi'de, 2015-2016 yıllarında çukur kazılarak, barikat kurularak düzenlenen saldırılarda, terör örgütü PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve illegal yollardan Suriye Derik bölgesine geçiş yaparak YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen H.B. örgütten kaçtı.

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 8 ayrı terör suçundan arama kaydı, 27 ayrı terörist tarafından da teşhisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan terörist H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA