Şırnak'ta 7 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.
İdil'de de 1 terörist teslim oldu
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.
Terörist ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.