  • 19 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.835
    EURO 5.621
  • BIST 92534.37
    ALTIN 189.463
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere'de saldırı hazırlığında olan PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şırnakta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında söz konusu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirilerek, bölgeye komando birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sürüyor.

2 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Şırnak Uludere'de devam eden operasyonda, iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirdi.


 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER