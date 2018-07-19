Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında söz konusu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirilerek, bölgeye komando birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sürüyor.

2 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Şırnak Uludere'de devam eden operasyonda, iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Şırnak/Uludere bölgesinde devam eden operasyonda, 18 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 19 Temmuz 2018

Kaynak: AA