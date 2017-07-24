Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirlidi

Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist etkisiz hale getirildi.
Beytüşşebap kırsalında devam eden operasyonda ikisi kadın altı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist etkisiz hale getirildi.