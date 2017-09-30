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Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnakta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler Dereler üst bölgesinde dün, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından hava destekli operasyon başlatıldığı, akabinde bölgeye atak helikopterleri ve Jandarma Özel Harekat timlerinin arama tarama faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

Operasyonda, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlere ait iki M-16 piyade tüfeği ile üç kalaşnikof silah ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların kararlıkla sürdüğü aktarıldı.

Etiketler: şırnak, PKK, iha
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