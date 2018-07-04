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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnakta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada Gabar (Küpeli) Dağı Koçağıl köyü kırsalında İHA ile tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı hava hücum harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatın ardından yapılan arazi araması neticesinde 3 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, 2 terörist de yaralı olarak silahlarıyla yakalandı.

Operasyonda 5 kalaşnikof, parçalanmış M16, 4 el bombası, 40 litre motorin, 7 şarjör, 150 fişek ile yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Operasyon bölgesindeki arazi arama faaliyeti devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, şırnak, PKK
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