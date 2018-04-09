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Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnakta 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan, "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda saat 22.10'da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 PKK'lı teröristin sağlanan yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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