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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında devam eden operasyonda 2'si sözde örgüt sorumlularından 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnakta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler kırsalında 2 Kasım'dan bu yana devam eden "Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu" kapsamında terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dirok" kod adlı Kader Tatlı, "Ekin Kerboran" kod adlı Emine Akyüz ve Ferhat Mamxuri olduğu tespit edildi.

Teröristlerden Tatlı'nın sorumlu düzeyde olduğu, Mamxuri adlı teröristin ise sözde Botan saha sorumlusu olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin yapılan bilgilendirmede, Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonda, "Aranan Teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya ile gri kategoride bulunan "Herekol Heşet" kod adlı Rahmi Ayhan'ın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Bestler-Dereler
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