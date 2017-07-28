Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden operasyonda, 38 roketatar sevk fişeği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 16 mutfak tüpü ele geçirilirken, bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde devam eden operasyonda; 20 Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 130 kilo gıda maddesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında, toprağa gömülü bir çuval içerisinde 400 Biksi makineli tüfek fişeği, Yüksekova ilçesinde ise bir sığınakta bir roketatar mühimmatı, birisi tuzaklanmış halde dört el bombası ele geçirildi.