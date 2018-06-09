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Şırnak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 12 oldu.

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Şırnakta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan "Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak" operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Operasyonda insansız hava aracı aracılığıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, yakın hava hücum harekatı ile etkisiz hale getirildi. 

Böylece, bölgede devam eden operasyonda toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. 

Dün Şırnak Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere operasyon başlatılmış, operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

Kaynak: TRT Haber, AA

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