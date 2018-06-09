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Şırnak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 12 oldu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:42





