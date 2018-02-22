Şırnak’ta 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Şubat 2018 tarihinde kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 13 bin 400 Türk lirası olan 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA