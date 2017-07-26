Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan, "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.
Müşterek operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi. AA