Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari merkezde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen iki sığınakta, iki RPG-7 roketatar, iki biksi uzun namlulu tüfek, sekiz RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.