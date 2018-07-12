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Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

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Şırnak ve Mardinde 5 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güçlükonak ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Mardin Kızıltepe'de de Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Mardin, Genelkurmay Başkanlığı
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