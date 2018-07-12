Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güçlükonak ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Mardin Kızıltepe'de de Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: AA