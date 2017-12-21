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Buradasınız : » » Şırnak ve Hakkari'de 5 terörist teslim oldu

Şırnak ve Hakkari'de 5 terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist Şırnak'ta, bir terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Şırnak ve Hakkaride 5 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bingöl'ün Genç İlçesi'ndeki arazi aramasında, bir sığınak içerisinde 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el telsizi, 35 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış tüp, 600 pil, 10 uyku tulumu, 2 ton erzak ve muhtelif malzeme ile Batman'ın Sason ilçesinde, bir güneş paneli, 6 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 40 pil, 50 metre sera naylonu, 100 metre alüminyum folyo, 5 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, toprağa gömülü bulunan iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'de de bir terörist teslim oldu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bölücü terör örtügüt mensubu, kurulan irtibat sonucunda güvenlik görevlilerinini belirttiği yere gelerek teslim oldu. 

Valilik konu ile ilgili tahkikatın devam ettiğini açıklarken, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, terör, şırnak, Hakkari, Genelkurmay Başkanlığı, Bingöl
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