  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan 3 askerin naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalındaki Elmalı Üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Şenel Ağıl, Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza ve Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel için tören düzenlendi.

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndaki törene, şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

Törenin ardından, Astsubay Şenel Ağıl'ın naaşı Tokat Turhal’a, Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza'nın naaşı Trabzon'a, Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel’in naaşı ise Ankara'ya gönderildi. 
 

Etiketler: şırnak, uludere, elmalı üs bölgesi
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