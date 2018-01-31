Şırnak şehidinin adı teröristleri vuran mühimmata yazıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri bir bir vuruluyor.

Silah arkadaşlarını unutmadılar

Mehmetçik, gerek harekat sırasında gerekse daha önceki operasyonlarda şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı.

Şırnak’ta geçen yıl Nisan ayında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Saruhanlılı İstihkam Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı’nın adının yazılı olduğu havan mühimmatı, yapılan atışla terör hedefini vurdu.

İHA