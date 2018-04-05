Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kullanımına ve satışına yönelik soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi ve Cizre ilçeleri ile İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 4 gram esrar, 8 gram eroin, 152 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA