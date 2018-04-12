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Sirkeci Marmaray istasyonunda raylara düşen yolcu hayatını kaybetti

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir şahsın raylara düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

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Sirkeci Marmaray istasyonunda raylara düşen yolcu hayatını kaybetti

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: yolcu, sirkeci, ray, Marmaray
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