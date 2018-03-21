Sırbistan ile ortak tarihi mirasımızı nimete dönüştürelim

Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'da bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarının ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Işık, Belgrad'da çok kapsamlı görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin önemli bir kısmının turizm alanındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Geçen yıl Sırbistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 140 bin civarında olduğunu aktaran Işık, Sırbistan ölçeğindeki bir ülke için bunun son derece önemli bir sayı olduğunu vurguladı.

Işık, geçen yıl Türkiye'den de yaklaşık 100 bin turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğine dikkati çekerek, bu rakamların karşılıklı olarak daha da artmasını istediklerini söyledi.

Turist sayısındaki karşılıklı artışı destekleyen son derece önemli hazineler bulunduğuna işaret eden Işık, Belgrad'da önemli Osmanlı eserleri bulunduğunu, ayrıca İstanbul ve Türkiye genelinin başlı başına bir hazine olduğunu söyledi.

Işık, daha çok Sırp turistin Türkiye'yi, daha çok Türk turistin de Sırbistan'ı ziyaret etmesini istediklerini belirterek, "Ortak tarihi mirasımızı birlikte nimete dönüştürelim. Çünkü bu değerlerin nimete dönüştürülmesi önemli. Hem Sırbistan için önemli hem Türkiye için önemli" dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Sırbistan'a yaptığı seferlerin artık ihtiyacı karşılamadığını dile getiren Işık, "Her geçen yıl daha fazla Türk turist geliyor. Bunun için daha fazla frekans istedik. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından Sırbistan'a seyahati kolaylaştıracak frekans istedik. Aynı şekilde Sırbistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen insanlar için daha fazla frekans istedik. Aslında bütün bunlar halkların birbirini daha iyi tanıması, birbiriyle daha yakın diyalog kurması açısından önemli" ifadelerini kullandı.

"Sırbistan'da Türkçeye ilgi artıyor"

Sırbistan'ın Balkanlar'ın kilit ülkesi olduğunu vurgulayan Işık, "Balkanlar'daki huzur ve istikrarda Sırbistan'ın çok önemli rolü var" dedi.

Işık, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim 2017'de Sırbistan'a yaptığı ziyaretin ilişkilerde yeni bir aşama kaydettiğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) de Sırbistan'daki güzel çalışmalarını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Işık, "Sırbistan'da Türkçeye olan ilgi, her geçen gün artıyor. Burada elbette Türk şirketlerinin Türkçe bilen Sırpları çalıştırma arzusu var. Türk yatırımlarının burada artmasının önemli bir katkısı var. Ama Türkiye'nin yükselen bir değer olması ve Sırbistan'la ilişkilerinin gelişmesinin de bu ilgiyi artırdığını söylememiz mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi eserlerin ihya edilmesi ilgiyi artırıyor"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) buradaki ecdat yadigarı eserleri restore edip ihya etmesinin sön derece önemli olduğunu kaydeden Işık, örneğin Belgrad'daki Damat Ali Paşa Türbesi'nin ihya edilmesinin Türkiye'den buraya ilgiyi artırdığını ve bunun hem Sırbistan hem de Türkiye için faydalı olduğunu dile getirdi.

Işık, burada karşılıklı kazan-kazan durumu olduğunu belirterek, TİKA'nın bu noktada büyük gayretleri olduğunu, bu türbe gibi daha birçok eseri restore ettiğini ve etmeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı imzalar atıldığını anımsatan Işık, "O imzalar da tek tek takip ediliyor. İnanıyorum ki burada Osmanlı eserleri daha fazla ayağa kalkacak ve bu, bütün dünyadan Sırbistan'ın daha fazla turist çekmesine katkı şeklinde dönecek. Biz de ecdadımızın eserlerine sahip çıkmış olmanın haklı gururunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA