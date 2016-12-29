Sinsi FETÖ'nün 'gizli kamera' skandalı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddia edilen avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, FETÖ mensubu avukatlar ile örgüt üyesi olan istihbarat polisleri tarafından "gizli kamera"larla elde edilen yası dışı görüntülerin, soruşturma dosyalarında kullanıldığı belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından 13'ü tutuklu, 2'si firari, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan 18 sanık hakkında hazırlanan 106 sayfalık iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütüne finans sağlama" suçlarından en az 10'ar yıl hapis cezası istenen iddianamede, FETÖ mensubu bazı avukatların FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u "sık kullananlar" anlamı taşıyan "kırmızı" renk koduyla kullandıkları kaydedildi.

Şüphelilerin, örgütün Mersin'deki derneği olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname gereği kapatılan "Ahenk Hukuk Derneği"ne mensup oldukları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine örgüte Bank Asya yoluyla bağış yaptıkları bilgisine yer verilen iddianamede, darbe girişiminin ardından bazı sanıkların örgütün hücre evlerindeki toplantılarda tespit edildiği bildirildi.

FETÖ'den yargılanan polislerin avukatlıklarını yapmışlardı

17-15 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, örgüte yönelik darbe soruşturmasında da hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra firar eden eski Mersin İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya ve 2. sınıf emniyet müdürüyken meslekten ihraç edilen tutuklu Ali Çengelci gibi isimlerin avukatlıklarını yapan sanıkların, bazı davalarda kullanmak üzere yasa dışı delil üretmek için yine örgüt mensubu polislerle yaptıkları iş birlikleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Çengelci'nin avukatlığını yapan, tutuklu yargılanan sanıklardan İsmail Çatal'ın, örgütün himmet adı altında bağış ve okul yaptırma taleplerini reddeden iş adamı Mahmut Arslan, damadı avukat Murat Altındere ve ailesini, o dönemde İstihbarat Şube Müdürülüğünde Organize Büro Amirliği yapan firari İlyas Avcı aracılığıyla istihbarat takibine aldırdığı vurgulandı.

Yasa dışı yolla yapılan takiplerin yanı sıra FETÖ/PDY davasında da müşteki olan Altındere'nin çalışma ofisine FETÖ mensubu polislerce "gizli kamera" yerleştirilerek, elde edilen özel görüntülerin soruşturma dosyalarında kullanıldığı anlatılan iddianamede, Kaya, Çengelci ve Avcı ile hareket eden Çatal'ın, iki yabancı uyruklu şahsın bu aileye yönelik ihbarcı-tetikçi olarak kullanıldığı, bazı çalışmaların da başında yer aldığı ifade edildi.

İddianamede, Çatal'ın evindeki aramalarda da örgütsel doküman, taşıma ruhsatlı Glock marka tabanca, şarjör ve mermi ile otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Deşifre olmamak için derneğe üye olmamış

FETÖ/PDY davalarındaki sanıkların avukatlığını yapan, tutuklu sanıklardan Musa Bire'nin avukatlık bürosunun örgüt tarafından faaliyete geçirildiğine işaret edilen iddianamede, Bire'nin, kapatılan Ahenk Hukuk Derneği'nin her türlü faaliyetine katılmasına rağmen deşifre olmamak için üye olmadığı aktarıldı.

İddianamede, örgüt yöneticileri ve üyelerinin faaliyetlerini gizlilik esasıyla yürüttükleri, üyelerin çoğunun "kod" isim kullandığı ve kendilerini farklı sosyal gruplardan göstermeye çalıştıkları bilgisine de yer verildi.