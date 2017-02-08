Sinop'taki heyelan iki evi kullanılamaz hale getirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda iki ev kullanılamaz hale geldi, bir mermer atölyesi ve bir ahır yıkıldı.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Turhan köyünde geçen yıl da heyelan yaşandığını hatırlattı.

Doğan, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından köyde incelemeler yapıldığını ve zarar gören binaların boşaltıldığını ifade ederek "Heyelan nedeniyle zarar gören evler yaklaşık 30-40 metre kaydı. Buna ilave olarak, üst tarafta bulunan 8-10 hane şu anda tehlike altında. Heyelanla ilgili AFAD ekipleri gerekli tedbirler almıştır. Bizler de olayın takipçiyiz." dedi.

Büyük hasar gören ve oturulamaz hale gelen üç katlı evin sahibi Cemal Çağlayan, köylerinde 2008 yılından bu yana heyelanlar yaşandığını ifade etti.

Evlerinin yukarısındaki binaların su giderlerinin söz konusu heyelana neden olduğunu iddia eden Çağlayan, "Binalardan akan atık sular benim evimin önünde su birikintilerine neden oluyor. Bundan dolayı da gerekli mercilere dilekçe ile başvurdum. Son yaşanan heyelanla evim, atölyem ve ahırım kullanılmaz hale geldi." diye konuştu.