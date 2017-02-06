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Sinop'ta yangın

Ayancık ilçesindeki yangında 4 ev, 2 samanlık, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

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Sinopta yangın

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında 4 ev, 2 samanlık ve 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yarenler köyü Pelitcik Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki ev ve samanlıklara da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Sinop Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleriyle de destek verildi.

Yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın yangın söndürüldü. Yangında 4 ev ve 2 samanlık ile 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. AA

Etiketler: sinop, Ayancık, yangın
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