Sinop'ta yakalanan "il imamı" tutuklandı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce FETÖ'nün farklı kentlerdeki yapılanması içinde "il imamı" olarak görev yaptığı belirlenen ve kaldığı hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray ve Konya illerinde örgütün sözde il imamlığı görevlerini yürüttüğü, ayrıca örgütün farklı kentlerdeki yapılanmaları içinde değişik görevlerde bulunduğu belirlenen zanlının kaldığı evde yapılan aramada, 11 bin ABD doları, bin 980 lira Türk lirası, çok sayıda dijital materyal, iki telefon ve sahte kimlik ele geçirilmişti.

Kaynak: AA