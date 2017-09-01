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Sinop'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Sinopta otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Sinop'a gelen Hikmet Kapusuz idaresindeki 34 VY 6680 plakalı otomobil, Eğmir köyü yakınlarında araziye devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi Çiçek Kapusuz (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan çiftin çocukları Mehmet, Samet ve Büşra Kapusuz ile araçtaki Zeki Teke, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet ve Büşra Kapusuz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samet Kapusuz ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Etiketler: sinop, kaza
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