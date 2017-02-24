Sinop'ta ByLock operasyonu

Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarına mensup 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerinde gözaltına alınan ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kentte yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında daha önce 26 kişi gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan 8'i adliyeye sevk edilmişti.