  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Sinop'ta 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı

Sinop'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

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Sinopta ByLock operasyonu: 12 gözaltı

Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarına mensup 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı.

Örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: sinop, 'ByLock' operasyonu, 12 gözaltı
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