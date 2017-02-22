  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sinop'ta aranan kişilere yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Sinop'ta aranan kişilere yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Sinop'ta, aranan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 8'i tutuklandı.

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Sinopta aranan kişilere yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

Sinop'ta, aranan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 8'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasında etkinliğin artırılması ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik uygulamada Sinop'ta da çalışma başlatıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda personelin katılımıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen 3 operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı. AA

Etiketler: sinop, gözaltı, eş zamanlı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü
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