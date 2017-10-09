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Sinop'ta aranan kişilere yönelik operasyon: 6 tutuklama

Sinop'ta, cezaevi firarisi, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Sinopta aranan kişilere yönelik operasyon: 6 tutuklama

Sinop'ta, cezaevi firarisi, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren koordinesinde kent genelinde 20 ekip ve 50 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Kentin önemli noktalarında trafik yönünden de uygulamaların yapıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı, 8 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler: sinop, cezaevi firarisi
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