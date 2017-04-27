  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Sinop'ta 14 kişiye FETÖ'den gözaltı

Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Sinopta 14 kişiye FETÖden gözaltı

Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde farkı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda farklı meslek gruplarına mensup ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında da Sinop'ta 5 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: sinop, fetö, PDY
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