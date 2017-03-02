Sinop'ta 129 polisle eş zamanlı asayiş uygulaması

Sinop'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 129 personelin katılımıyla eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in koordinesinde, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanması, umuma açık istirahat ve eğlence merkezlerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmaya 129 personel katıldı.

İl genelindeki eş zamanlı uygulamada, bin 4 kişinin güvenlik sorgulaması yapılırken 153 araç kontrol edildi.

Yaklaşık iki saat süren kontrollerin ardından hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı, 5 sürücüye ise cezai işlem uygulandı. AA