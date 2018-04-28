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Sinop merkezli suç örgütü operasyon: 4 tutuklama

5 ilde Sinop merkezli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Sinop merkezli suç örgütü operasyon: 4 tutuklama

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin, organize suç örgütü kurarak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla Sinop, Malatya, İstanbul, Samsun ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan H.K, S.K, F.Ç. ve S.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sinop, suç örgütü, operasyon
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