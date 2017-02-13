Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sinop merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı daha adliyeye sevk edildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, içlerinde eski emniyet mensubu, eski asker ve sivillerin de bulunduğu 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltında bulunan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sinop merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 7'si ise serbest bırakılmıştı. AA