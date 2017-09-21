  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Sınırın sıfır noktasındaki tatbikat dördüncü gününde

TSK tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat sürüyor.

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Sınırın sıfır noktasındaki tatbikat dördüncü gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı bugün de genişletildi.

Tatbikata katılan büyük bölümü tank olmak üzere geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, tank çekicileri, ilk yardım araçlarından oluşan araçlar ile çok sayıda askerin katıldığı tatbikatta, iş makineleriyle kazılan mevzilere kırmızı şerit çekildi.

Askerler, Silopi-Habur arasındaki uluslararası İpek Yolu'nda tek sıra halinde yürüdü. Yaya olarak gerçekleştirilen tatbikatın ardından askerler alana döndü.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler nöbet tutuyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Etiketler: Silopi, tsk, ırak sınırı, tatbikat, şırnak, Habur Sınır Kapısı
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