Sınırın huzur ve güvenliği "dedektör köpeklere" emanet

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'u dünyaya bağlayan Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'nda görev alan dedektör köpekler "Lia, Gita ve Benga", gümrükte adeta kuş uçurtmuyor.

Suriye'de iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası şehir hayatının bitme noktasına getirdiği Halep'e bağlı Cerablus ilçesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden temizlenmesinin ardından, huzur ve güvenliğin vazgeçilmez adresi oldu.

Türkiye'nin destekleriyle adeta küllerinden doğan ve nüfusu 5 binden 50 binin üzerine çıkan Cerablus'a yönelik tüm yardımlar, Karkamış Sınır Kapısı üzerinden yapılıyor. Günde ortalama 200 aracın geçiş yaptığı sınır kapısında görev yapan gümrük muhafaza memurlarının en büyük yardımcıları ise dedektör köpekler.

Gümrükte araçlar ve yolcu bagajlarını didik didik arayan gümrük muhafaza memurlarına, narkotik köpeği "Lia", kaçak tütün ve çay köpeği "Gita" ile bomba ve mühimmat köpeği "Benga" destek veriyor.

Güvenlik güçleriyle operasyonlara katılıyorlar

Gümrükte özellikle şüpheli araçların aranmasına öncülük eden "hassas burunlar", 08.00-19.00 saatlerinde görev yapıyorlar. Mesai saatleri dışında acil durumlarda da görev yapan dedektör köpekler, güvenlik güçlerinden gelen talepler doğrultusunda kentteki operasyonlarda da yer alıyorlar.

Özel mamalarla beslenen köpeklerin, formda kalmalarına dikkat ediliyor. Köpekler bakıcıları dışında kimseyle de bağ kurmuyorlar. Zaman zaman da hizmet içi eğitime de alınan bakıcılar ile köpeklerin uyum sağlayamamaları halinde değişikliğe gidilebiliyor.

492 bin uyarıcı ilacın yakalanmasını sağladı

Öncüpınar ve Kapıkule gümrük kapılarında görev yaptıktan sonra yaklaşık 1 yıl önce Karkamış'a atanan narkotik köpeği Lia, burada bir tırın dorsesine zulalanmış 492 bin uyarıcı ilacın ele geçirilmesini sağladı.

Gita ise yüzlerce paket kaçak sigara ve çayın yakalanmasına katkı sağladı.

Kaynak: AA