Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden 1'i serbest

Alınan bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına dair kayıt bulunan Ö.G, jandarmadaki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.

Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından yakalandı

Adliyeye kucağında bebeğiyle gelen Ö.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada hakkında yakalama kararları bulunan M.K, C.G ve A.G Kocaeli, Y.K Ağrı, R.K İzmir emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

FETÖ şüphelileri A.T, E.K ve İ.K ile göçmen kaçakçılığı suçundan göz altındaki 3 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne'den, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi jandarma tarafından 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA