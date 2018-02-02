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Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'den, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

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Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbaratları doğrultusunda takipteki 2 otomobili Havsa ilçesinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı iki araç bir süre kovalamaca ardından Osmanlı köyünde durduruldu.

"Hudut kartalları" geçen yıl 76 FETÖ şüphelisini yakaladı

Göçmen kaçakçılığı suçundan kayıtları bulunan M.T ile N.G'nin kullandığı otomobilde, kılavuzluk yaptığı değerlendirilen 1 kişi, görevlerinden ihraç edilmiş ebe, öğretmen ve astsubay 9 FETÖ şüphelisi ile 4 çocuk bulundu.

Araç sürücüleri, kılavuz olduğu değerlendirilen kişi ile FETÖ şüphelisi toplam 12 kişi gözaltına alındı. 4 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerince, FETÖ şüphelilerinin sınırdan yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyi planlandığının değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, sınır, kaçak, jandarma, fetö
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