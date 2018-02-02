  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından yakalandı

Edirne'den, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

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Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi hudut kartalları tarafından yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbaratları doğrultusunda takipteki 2 otomobili Havsa ilçesinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı iki araç bir süre kovalamaca ardından Osmanlı köyünde durduruldu.

"Hudut kartalları" geçen yıl 76 FETÖ şüphelisini yakaladı

Göçmen kaçakçılığı suçundan kayıtları bulunan M.T ile N.G'nin kullandığı otomobilde, kılavuzluk yaptığı değerlendirilen 1 kişi, görevlerinden ihraç edilmiş ebe, öğretmen ve astsubay 9 FETÖ şüphelisi ile 4 çocuk bulundu.

Araç sürücüleri, kılavuz olduğu değerlendirilen kişi ile FETÖ şüphelisi toplam 12 kişi gözaltına alındı. 4 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerince, FETÖ şüphelilerinin sınırdan yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyi planlandığının değerlendirildiği öğrenildi.

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, geçen yıl yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan FETÖ şüphelisi 76 kişiyi yakaladı.

Edirne'de konuşlu Yunanistan-Bulgaristan sınırında görev yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan askerler, sınırdan yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, sınır, kaçak, jandarma, fetö
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