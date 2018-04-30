Sınırı geçmek isteyen terörist operasyonla yakalandı

Terör örgütü YPG/PKK mensubu bir teröristin Kilis'te Gülbaba sınırında olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, sınırın Suriye tarafına geçmek isteyen teröristi yakaladı.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçti
Kimlik kontrolünde Suriye uyruklu Yakup Ş. olduğu tespit edilen teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalına düzenlenen operasyonun ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği öğrenildi.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA